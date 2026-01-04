プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「七草粥（七草がゆ）・カリカリジャコのせ」 「ヒジキと揚げ高野豆腐の煮物」 「タコとワカメの中華風甘酢和え」 の全3品。 年末年始でお疲れ気味の胃を落ち着かせる七草粥をメインに、ほっとする和風献立です。【主食】七草粥（七草がゆ）・カリカリジャコのせ チリメンジャコと松の実の食感がアクセント。 ©Eレシピ 調理時間：1時間 カロ