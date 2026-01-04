6日午前、島根県東部を震源とする地震がありました。今後も余震への十分な注意が必要です。6日の午前10時18分ごろ、島根県東部を震源とする地震があり、島根県東部と鳥取県西部で震度5強の揺れを観測しました。記者「民家の石垣が大きく崩れています。高さ5メートルほどあると思われますが、石垣が大きく崩れている様子がうかがえます」この地震によって各地で建物の一部が壊れるなどしたほか、道路が崩落するなど被害が出ました。