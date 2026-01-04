ボートレース福岡の「新春開運特選レース」は６日、予選ラストの４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。大山千広（２９＝福岡）は４Ｒのイン戦、コンマ０７のスタートを決めるも４コースからコンマ０６の踏み込みから一気に攻め込んできた篠原飛翔にまくられ６着大敗。１１Ｒでは３号艇で２着と巻き返し、１４位で予選を突破した。昨年９月に復帰して５節目。予選クリアは３回目となる。「体感が良くなっ