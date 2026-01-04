6日午前に山陰地方を襲った地震。鳥取県の一部では断水を余儀なくされるなど、影響は続いています。ガタガタと音をたて激しく揺れる照明。こちらは地震発生時の鳥取県米子市にあるBSS山陰放送のスタジオの様子です。6日午前10時18分ごろ、鳥取県と島根県で最大震度5強を観測した強い地震。気象庁によると、震源地は島根県東部で、震源の深さは11km、地震の規模を示すマグニチュードは6.4でした。この地震で鳥取県や広島県などでは