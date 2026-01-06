マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ポルトガル代表DFルベン・ディアスの離脱期間を明かした。6日、同クラブの公式サイトがコメントを伝えている。プレミアリーグ第20節が4日に行われ、マンチェスター・シティはチェルシーと対戦し、1−1の引き分けで試合を終えた。この試合でスタメン出場を飾ったR・ディアスだが、81分に途中交代を余儀なくされていた。同試合では、クロアチア代表DFヨシュ