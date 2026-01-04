6日午後、東大阪市のコンビニエンスストアで、中学3年の男子生徒が高齢男性の運転する乗用車にはねられ、その後、死亡が確認されました。事故があったのは東大阪市中新開のコンビニエンスストアで、6日午後1時ごろ、乗用車が駐車場内にいた中学3年の男子生徒をはね、敷地内のフェンスに突っ込みました。男子生徒は市内に住む小川総司さん（15）で、心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。乗用車を