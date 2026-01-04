6日夜、大阪市東淀川区の住宅で火事があり、70代の男性が病院へ搬送されました。エアコン付近が焼けていたということで、警察は火事の原因について調べています。6日午後8時10分前、東淀川区菅原にある木造2階建て住宅で「建物から煙が出ている」と近隣の住民から消防に通報がありました。警察などによりますと、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、2階部分のおよそ10平方メートルが焼けたということです。エアコン付