大阪府東大阪市のコンビニエンスストアで駐車中の車にはねられ心肺停止の状態だった中学３年の男子生徒が搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、６日午後１時すぎ、東大阪市中新開にあるコンビニ店で敷地内の駐車場に駐車しようとしていた車が、車止めの前で急発進し、車止めをのりこえ約１０ｍ先にいた中学３年の男子生徒（１５）をはねたということです。車はそのままフェンスにぶつかり停止しました。この事故で