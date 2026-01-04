ボートレース福岡の「新春開運特選レース」は６日、予選ラストの４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。渡辺浩司（４２＝福岡）は前半６Ｒの６号艇を２着にまとめると、後半１０Ｒは２コースから差し切り、初戦以来となる２勝目をゲット。準優３号艇を手にした。「３日目にボートが替わってからだいぶ良くなっている。今なら全体に悪くないし、バランスが取れていい仕上がり」とニッコリ。強力パワーを誇る