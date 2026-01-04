路線バスの車内で女子高校生にわいせつな行為をした疑いで逮捕された女子高校の教師の男が、別の女子高校生にも同様のわいせつ行為をした疑いで再逮捕されました。千葉県立千葉女子高校の教師・早田悠馬容疑者（29）は2025年9月、千葉・浦安市内を走る路線バスの車内で面識のない女子高校生のスカートの上から体を触るなど、わいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、女子高校生の家族から「バスの中で体を触