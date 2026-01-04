東京・町田市で2025年7月、デイサービスの送迎車が電柱に衝突して利用者が死傷した事故で、運転していた女性が書類送検されました。過失運転致死傷の疑いで書類送検された74歳の女性は2025年7月、デイサービスの送迎車を運転中、町田市内で電柱に衝突する事故を起こし、86歳の男性を死亡させ7人に重軽傷を負わせた疑いが持たれています。女性が急な下り坂でシフトレバーの操作を誤ったことからエンジンに負荷がかかってしまい、車