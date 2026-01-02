a子の新曲「Turn It Up」が、1月6日より放送のTVアニメ『ダーウィン事変』のエンディング主題歌に起用。また、あわせて同曲を使用したアニメのノンクレジットエンディング映像およびジャケット写真が公開となった。 （関連：ロック好きライター／インフルエンサーが選ぶ邦ロックベストソングは？アニメ主題歌や縦型動画バズが目立った一年に） 同アニメのために書き下ろした本楽曲は、作中に登場する敵