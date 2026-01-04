恐怖症閉所恐怖症・高所恐怖症・先端恐怖症…特定の物・環境・状況に対して、激しい恐怖を感じる限局性恐怖症は日常生活に支障をきたしながらも、人には理解されづらいことも沢山…今夜は「恐怖症」について語らいます。▼真っ暗な環境が怖い▼MRIなどの狭い場所が怖い▼虫の卵やタネなどの集合体が怖い▼ジェットコースターやフリーフォールなどの落下が怖い▼大きな仏像や乗り物などが怖い家族や友達にも話してこなかったかもし