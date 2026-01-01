a子が、1月21日に配信シングル「Turn It Up」をリリースすることを発表し、合わせてアートワークが解禁された。さらに、ノンクレジットエンディングアニメ映像も公開された。本楽曲は、1月6日24時より放送開始のTVアニメ『ダーウィン事変』のエンディング主題歌に決定した。アニメ作品のために書き下ろし楽曲で、作中に登場する敵対組織の視点から、既存の価値観や命の在り方について問いかけている1曲だという。現代社会が抱える