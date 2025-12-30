Bray meが本日1月7日、2年ぶりとなる2ndフルアルバム『JUST』をリリースした。本作には先だってリリースされてすでにライブではアンセムとなっている「ARE YOU READY」「ボーダーライン」 を始めとし、荒々しいバンドサウンドからなる疾走系ロックチューンから、こたに（Vo）の哀愁漂う声色を堪能できるミディアムチューンまで、どこを切り取ってもリード曲と言える秀逸な新曲が全編に渡って並ぶ。アーティストとしての大きな進化