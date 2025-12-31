２０２５年の大みそかは前年に続き、紅白歌合戦の取材だった。当日、ＮＨＫホール内に入ることはできないため、取材はホールから出てくる通路で待機。隣は駐車場で外気にも触れる。外で張り込み取材をするのと同じような状況だ。歌手自身のステージだけでなくコラボも盛りだくさんだった紅白。往来するアーティストも多い。雰囲気や会話から緊張感、達成感などをひしひしと感じることはできるが、なかなか立ち止まってもらえな