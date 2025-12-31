写真提供：HZ VILLAGE Inc.中森明菜が、2026年1月14日に発売するライブBlu-ray『ALDEA Bar at Tokyo 2025』に収録される特典MV全7曲が決定したことを発表した。あわせて、トレーラー映像も公開された。本編のライブ映像には、2025年7月13日に東京・丸の内「COTTON CLUB」で開催された中森明菜のファンクラブ限定イベント＜ALDEA Bar at Tokyo 2025＞の還暦60歳バースデー公演を全曲収録している。収録曲は、セルフカバーJAZZバージ