ブルージェイズは５日（日本時間６日）、巨人から４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約で加入した岡本和真内野手（２９）の背番号が「７」に決まったことを発表した。巨人では「３８」、「２５」をつけてきたが、メジャーでは多くの強打者がつけた新たな番号に決定。６日午後１時（同７日午前３時）にはカナダ・トロントの本拠地・ロジャーズセンターで入団会見が行われる予定だ。「ＯＫＡＭＯＴＯ」の背番号は「７」に