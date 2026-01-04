◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（６日、オーストリア・フィラハ）女子個人第１４戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９８メートル）が行われ、今季５勝の丸山希（北野建設）は合計２２６・４点で８位だった。１回目に８５メートルと飛距離を伸ばせず１０位と出遅れた。２回目は９３・５メートルと飛距離を伸ばしたものの、上位には届かず、これで３戦連続で８位にとどまった。１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は１１位、