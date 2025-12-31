アメリカのトランプ大統領が、デンマークの自治領グリーンランドの領有に強い意欲を示していることについて、ヨーロッパ7か国の首脳はグリーンランドの問題は「住民だけが判断するものだ」とする共同声明を発表し、アメリカをけん制しました。トランプ大統領がベネズエラへの攻撃に続いてグリーンランドの領有に改めて意欲を示したことに対し、イギリスやフランスなどヨーロッパ7か国の首脳が6日、共同声明を発表しました。声明で