W杯ジャンプ女子個人第14戦の丸山希の飛躍＝フィラハ（共同）【フィラハ（オーストリア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は6日、オーストリアのフィラハで個人第14戦（ヒルサイズ＝HS98メートル）が行われ、丸山希（北野建設）は85メートル、93.5メートルの合計226.4点で8位だった。ニカ・プレブツ（スロベニア）が248.7点で今季7勝目、通算29勝目を挙げた。高梨沙羅（クラレ）は11位、勢藤優花