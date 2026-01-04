ボートレース徳山の「復活！西京波者決定戦」は６日、準優勝戦が行われた。島川海輝（２２＝山口）は初日こそ５着２本と崩れたが、２日目からリズムを立て直し予選を３位で通過。５日目準優１０Ｒはインから逃げて１着とし、昨年１２月の下関（２着）から連続優出とした。近況は鳴りを潜めていた相棒のエース７４号機は「準優はいい状態で行けた。足はまとまっていて上位。足負けはない。特にバックの足がいい」と節一級に仕