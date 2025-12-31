【肩ズンFig.劇場版「チェンソーマン レゼ篇」】 2026年1月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ 肩ズンFig.劇場版「チェンソーマン レゼ篇」を2026年1月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場するキャラクターたちを再現したフィギュア。劇場版『チェンソーマン