【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比94.99ドル高の4万9072.17ドルを付けた。米景気の先行きに対する楽観的な見方から買い注文が先行した。