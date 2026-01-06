警察庁によりますと、2025年1年間の全国の交通事故による死者は2547人で前の年から116人の減少となり、統計が残る1948年以降で最も少なかったことが分かりました。死亡した人のうち最も多いのは65歳以上の高齢者で1423人となり、前の年から90人減少して統計を取り始めてから最少になりました。