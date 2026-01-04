1971（昭和46）年1月7日、札幌市の大倉山シャンツェで少年ファンのサインに応じる笠谷幸生選手。この日の90m級ジャンプの国際大会では112.5mの国内最長不倒をマークした。「今五輪があったら金メダル」との声に「まだ20位くらい」と謙遜したが、翌72年の札幌五輪70m級で見事に金メダルを獲得した。