日経平均株価が2カ月ぶりに終値で最高値を更新です。6日の日経平均株価は、石油関連を中心に幅広い銘柄に買い注文が広がり上げ幅が600円を超え、5万2518円8銭で取引を終えました。2025年10月31日以来、約2カ月ぶりの終値での最高値を更新です。前日のアメリカ市場でエネルギー関連銘柄を中心に値を上げ、主要な3つの指数が揃って上昇した流れが東京市場にも広がりました。年明け2営業日で早くも最高値更新となりましたが、市場関係