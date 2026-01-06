トランプ政権によるベネズエラでの軍事作戦実施後の世論調査で、トランプ大統領の支持率が42％に上昇したとの調査結果をロイター通信が発表しました。ロイター通信と調査会社のイプソスは、1月4日から5日にかけてアメリカ国内の成人1248人を対象にインターネットで世論調査を行いました。調査によりますと、ベネズエラでの軍事作戦実施後、トランプ大統領の支持率が2025年12月の39％から42％に上昇し、2025年10月以来の高水準にな