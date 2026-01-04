水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、女性が襲われてから1時間以内に死亡したとみられることがわかりました。先月31日、水戸市のアパートの玄関でネイリストの小松本遥さん（31）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。小松本さんは、首に刃物による刺し傷、頭に多数の打撲のあとがそれぞれあり、部屋の玄関から侵入され、襲われたとみられています。警察への取材で、遺体の司法解剖を行