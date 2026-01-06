（台北中央社）前駐日代表（大使に相当）で総統府資政（顧問）の謝長廷（しゃちょうてい）氏（79）が6日、台湾の対日窓口機関、台湾日本関係協会の会長に就任した。本人が交流サイト（SNS）で明らかにした。投稿では会長就任は「とても光栄に思う」とした上で、台湾と日本の友好関係を平和・繁栄共同体の関係に格上げするなどと述べ、さらなる関係深化に意欲を示した。2024年8月までの約8年にわたって駐日代表を務めた謝氏。この日