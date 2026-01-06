（台北中央社）花蓮基地（東部・花蓮県）所属のF16V戦闘機（単座型）1機が6日夜、訓練中に消息不明になり、操縦士がパラシュートで脱出したとみられることが分かった。空軍司令部や頼清徳（らいせいとく）総統は明らかにした。空軍の発表によれば、F16Vは夜6時17分ごろ基地を離陸し、定例訓練を行った。その約1時間後の7時29分ごろに操縦士が花蓮県豊浜郷から東約10カイリ（約19キロ）のところでパラシュートで脱出したとみられる