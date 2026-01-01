¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê´ÔÎñ¥Ðー¥¹¥Çー¸ø±é¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡ÙBlu-ray¡Ê1·î14Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆÃÅµMVÁ´7¶Ê¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¡£1·î7Æü¤è¤ê¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£¤¢¤é¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿4¶Ê¤ÎMV¤Ï¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ç¹½À® ³Æ2ËçÁÈ´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëMV¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î7¶Ê¡£ 01.¡ÖDays -JAZZ-¡×¡Ê42nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ë02