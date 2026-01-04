中国でこのほど、生きている小動物が入ったクレーンゲーム機が物議を醸した。中国メディアの新京報や極目新聞によると、このクレーンゲーム機は上海市浦東新区にあるショッピングモール、LCM置匯旭輝広場4階のアミューズメント施設、TOM’S WORLDに設置されていた。ネット上で拡散した画像には、ハムスター、ウサギ、ウーパールーパーがそれぞれ入った3台のクレーンゲーム機が写っていた。ハムスターは透明な箱、ウーパールーパー