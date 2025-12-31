【大たまごっち展】 1月7日～2月2日 会場：東京都港区「六本木ミュージアム」 バンダイが特別協力する展覧会「大たまごっち展」が東京都港区にある「六本木ミュージアム」にて本日1月7日から開催される。期間は2月2日まで。本展の入場は全日日時指定制の予定で、入場日時により完売の場合がある。その際、会場での当日券の販売は行なわれない。なお本展は、別会場