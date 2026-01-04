俳優の木村拓哉が出演する「マイナビ転職」と「マイナビ転職ＡＧＥＮＴ」の新テレビＣＭが７日から全国放映される。木村は３本の新ＣＭで、転職の“頼れるエージェント像”を丁寧に演じ分け、新たな一歩を踏み出す転職者の背中を押している。自身の仕事のスタイルについては「（スタッフや共演者ら）周りの本気度に触れたとき、自分のギアが上がることがある」と告白。働く人や転職を考える人に向けて「皆さんにも“やるか