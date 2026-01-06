原子力規制庁の職員が去年11月、中国で業務用のスマートフォンを紛失していたことが関係者への取材で分かりました。このスマホには、公表されていない核セキュリティー担当の職員の名前や連絡先なども登録されているということです。現時点で悪用された形跡はないということですが、情報が漏えいした可能性もあることから、原子力規制庁は個人情報保護委員会に報告したということです。