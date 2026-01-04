木村拓哉（53）が、7日から全国放送される「マイナビ転職」の新テレビCMに出演する。リニューアルした2つのサービスを思わせる赤い窓と青い窓を木村が行き来し、頼れるエージェント像を演じ分けている。自身は新たな挑戦に向かうことは「好き」だが「きついものはきつい」という。大切にしている言葉は「やるからには」。ユーザーに向けて「『やるからには』という気持ちを持ってほしい。人生は一度きりだから」とエールを送った。