J2サガン鳥栖のFW新川志音がベルギー1部シントトロイデンへ完全移籍することがほぼ確実となった。5日、クラブが公式サイトで「海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになりました」と発表した。新川は、鳥栖ユース所属の18歳有望株。2025年シーズンはユースに所属しながらトップチームでも出場できる2種登録でJ2リーグ33試合に出場し、5得点を決めた。昨年9月にはJリーグ月間ベストヤングプレー