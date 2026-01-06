『The Athletic』の記者で、プレミアリーグの移籍市場に精通するデイビッド・オーンスタイン氏が最新の移籍情報を報じた。プレミアリーグのマンチェスター・シティは以前からボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ獲得に動いており、移籍濃厚と言われていたが、冬の移籍市場開幕から時間が経った今でも正式な発表がない状態が続いている。同氏によると、セメンヨのシティ移籍は濃厚で、8日に予定されているトッテナム戦がラストゲー