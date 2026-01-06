静岡県にある浜岡原子力発電所の再稼働に向けた審査をめぐり、中部電力が地震の揺れを過少評価していた疑いがある問題。木原官房長官は6日の会見で、中部電力の対応を批判しました。木原稔 官房長官「原子力の利用の大前提である安全性に対する国民の信頼を揺るがしかねないもの。これはあってはならない」そのうえで、経済産業省が中部電力に対し徹底した調査などを求める「報告徴収命令」を出したことを明らかにしました。