中国の国務院新聞弁公室は5日、北京で記者会見を開いた。中国新聞網が伝えた。中国国家発展・改革委員会の王昌林（ワン・チャンリン）副主任は会見で、「長江主流の港湾貨物取扱量はこの10年間で71％増加して42億トンに達し、河川港としては世界トップの地位を確固たるものにしている」と紹介した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）