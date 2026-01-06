中国外交部の毛寧報道官は1月6日の定例記者会見で、韓国大統領の訪中に関する記者の質問に、「中韓両国は近隣国であり、緊密な協力パートナーでもある。中韓関係の健全で安定した発展を推進することは、両国と両国民の根本的利益に合致している。中国は韓国と向かい合って歩み寄り、新たな年に両国関係がより多くの具体的な成果を上げるよう推進していきたい」と述べました。（提供/CRI）