ピボット分析東京時間（23:05現在） ドル円 現値156.36高値156.79安値156.17 157.33ハイブレイク 157.06抵抗2 156.71抵抗1 156.44ピボット 156.09支持1 155.82支持2 155.47ローブレイク ユーロ円 現値183.17高値183.65安値183.02 184.17ハイブレイク 183.91抵抗2 183.54抵抗1 183.28ピボット 182.91支持1 182.65支持2 182.28ローブレイク