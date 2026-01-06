各国の長期金利（NY時間09:05）（日本時間23:05）（%） 米2年債 3.459（+0.008） 米10年債4.167（+0.006） 米30年債4.859（+0.009） ドイツ2.839（-0.031） 英国4.484（-0.022） カナダ3.438（+0.018） 豪州4.793（-0.005） 日本2.129（+0.012） ※米債以外は10年物