きょうの為替市場でドル円は１５６円台前半でのレンジ取引が続いている。今年の日銀の利上げが緩やかとの見方から円安への期待はあるものの、いまのところ上値追いの気配はない。円安期待も根強くあるようだが、今年はドル安期待も根強い。 前日は、米国によるベネズエラへの軍事作戦に市場が想定以上に落ち着いた反応を示したことから、ドルの逃避買い需要が後退。前日のＩＳＭ製造業景気指数の弱さもドルを圧迫し、ドル円