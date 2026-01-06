久光製薬 [東証Ｐ] が1月6日大引け後(23:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比1.0％増の166億円となった。 併せて、従来の通期業績予想(連結経常利益は243億円)を取り下げ、未定に変更した。 同時に、TOBに伴い、従来60円としていた今期の下期配当を見送る方針とした。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比15.1％増の65.4億円に伸びたが、売上営