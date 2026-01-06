大阪府警本部大阪府東大阪市の集合住宅で母親（88）の顔面を複数回殴ってけがを負わせたとして、府警は6日、傷害の疑いで、同居する息子で会社員安達満容疑者（65）を逮捕した。母親は搬送先の病院で死亡が確認された。府警によると、容疑者は「たたいたが、けがはさせていない」と一部否認している。府警は傷害致死容疑も視野に経緯を調べる。逮捕容疑は5日午後8時ごろから午後11時ごろ、自宅で母親の冷子さんの顔を複数回