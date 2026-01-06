元日本代表の槙野智章氏（３８）が新監督に就任したＪ２藤枝ＭＹＦＣは６日、静岡・焼津文化会館で明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの新体制発表会を開催した。発表会では、新加入選手と新指揮官によるトークショーも実施。サポーターから「呼ばれたい愛称は？」との質問が飛ぶと、槙野監督は就任会見でも語っていた通り、現役時代に同僚から呼ばれていた「ミスター」と呼んでほしいとリクエスト。来場した約９００人のサポー