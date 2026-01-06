佐賀北署は6日、佐賀市の50代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、1500万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年8月12日、被害者がSNSを通じて株式投資関連のSNSグループに招待された。グループ内で「先生」や「アシスタント」を名乗る人物らから「今回の利益目標は450％です」「10万円の投資で30取引日後には47万円の利益が見込めます」などと投資話を持ちかけられた。同年