愛知県飛島村の国道で6日午後、警ら中の愛知県警の白バイが停まっていた車に追突し、白バイ隊員が大ケガをしました。警察によりますと、飛島村竹之郷8丁目の国道23号で午後2時15分頃、愛知県警第一交通機動隊の白バイが追い越し車線を走行中、前に停車していた普通貨物車に追突しました。この事故で、白バイに乗っていた第一交通機動隊の男性巡査部長(42)が、左足太ももの骨折の疑いで重傷です。消防によりますと、普通貨